Olly Murs: Valentinstag sponsored by Versace

Olly Murs verbringt den gestrigen Valentinstag dieses Jahr natürlich mit seiner Freundin Amelia Tank – und zwar irgendwo im Paradies: Palmen, Ananas-Cocktails und wunderschöne Pools. Es könnte ihnen definitiv schlechter gehen. Und so strahlen sie auch in die Kamera. Murs postete per „Instagram“ einen Valentinstagsgruß an seine Fans. Der Sänger schrieb dazu: „Einen fröhlichen Valentinstag wünschen wir. Sponsored by Versace.“

Und, Tatsache: Murs und seine Amelia tragen Versace-Badebekleidung.

Na, dann dürfte die üppige Dinner-Rechnung ja auch absolut kein Problem gewesen sein.

Foto: (c) Sony Music