Olly Murs: Vom Speckbauch zum Sixpack

Die aktuelle Körperform von Olly Murs kann sich sehen lassen. Innerhalb kürzester Zeit hat der Sänger einige Kilos abgenommen, wie er mit seinem aktuellen „Instagram“-Eintrag beweist. Dort veröffentlichte er eine Vorher-Nachher-Collage.

Auf der linken Seite der Collage ist ein fülliger Murs mit deutlichem Bäuchlein zu sehen. Auf der rechten Seite strahlt er hingegen mit einem Sixpack in die Kamera. Dazu schrieb der Musiker: „Nicht schlecht für einen 35-Jährigen! (…) Das Bild links war am 02. Januar! Ich dachte: ‚Verdammt, sehe ich massig aus.‘ Das Gewicht tat mir keinen Gefallen. Ich war mürrisch, hatte keine Energie und Schlafen war schrecklich, also nahm ich einige Veränderungen vor.“

Vielleicht hat ihn auch Freundin Amelia Tank zum Abnehmen inspiriert. Sie ist immerhin Fitnesstrainerin.

Foto: (c) Landmark / PR Photos