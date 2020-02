Oscars 2020: Billie Eilish tritt auf

Billie Eilish hat letzten Sonntag (26.01.) bei den Grammys so richtig groß abgeräumt und kurz darauf macht sie sich auch schon zu der nächsten Preisverleihung auf.

Wie die Sängerin jetzt auf „Instagram“ mitteilte, tritt sie bei den Oscars am 09. Februar auf. Und was für einen Song gibt die 18-Jährige dort zum Besten? Das ist bisher noch geheim, aber viele ihrer Fans hoffen in den Kommentaren, dass Eilish dort ihren „Bond“-Song zum ersten Mal präsentieren wird.

Übrigens: Auch Elton John, Cynthia Erivo, Randy Newman, Idina Menzel und Chrissy Metz werden bei den Oscars performen.

Foto: (c) PR Photos