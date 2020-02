Oscars 2020: Brad Pitt gibt emotionale Dankesrede

Große Freude bei Brad Pitt: Der Schauspieler hat vorgestern Abend (09.02.) seinen ersten Oscar für eine schauspielerische Leistung erhalten. Er setzte sich in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ gegen seinen Konkurrenten durch.

In seiner Dankesrede, bei der er sichtlich nervös war, sagte er laut „TMZ“: „Quentin Tarantino, du bist originell, du bist einzigartig. Die Filmindustrie wäre ein trockenerer Ort ohne dich und ich mag es, dass du immer das Beste in den Menschen suchst, das Schlimmste erwartest, aber das Beste suchst. Leo [DiCaprio], ist schwimme gerne jeden Tag auf deiner Erfolgswelle mit. Die Aussicht ist fantastisch.“ Zudem nahm sich der Schauspieler auch noch die Zeit, seine Kinder zu erwähnen. Er sagte: „Das ist für meine Kinder, die alles einfärben, was ich mache. Ich bete euch an.“

2014 erhielt Brad Pitt schon einmal einen Oscar für seine Beteiligung bei „12 Years a Slave“, allerdings als Gruppenleistung in der Kategorie „Bester Film“.

