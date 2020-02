Oscars 2020: Die Gewinner

Überraschung bei den Oscars: Vorgestern Abend (09.02.) hat „Parasite“ als erster nicht-englischsprachiger Film den Hauptpreis in der Kategorie „Bester Film“ gewonnen. Zudem konnte sich der Streifen in den Kategorien „Beste Regie“, „Bestes Original-Drehbuch“ und „Bester fremdsprachiger Film“ durchsetzen. Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging an Joaquin Phoenix, das weibliche Pendant erhielt Renee Zellweger. Zur besten Nebendarstellerin wurde Laura Dern gekürt, Brad Pitt zum besten Nebendarsteller.

Hier die Liste der wichtigsten Gewinner der Academy Awards 2020:

BESTER FILM

Parasite

BESTER HAUPTDARSTELLER

Joaquin Phoenix – „Joker“

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Renee Zellweger – „Judy“

BESTER NEBENDARSTELLER

Brad Pitt – “Once Upon a Time… in Hollywood”

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – “Marriage Story”

BESTE REGIE

Bong Joon Ho – “Parasite”

BESTER ANIMATIONSFILM

Toy Story 4

BESTER KURZFILM – ANIMIERT

Hair Love

BESTES ORIGINAL-DREHBUCH

Parasite

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

Jojo Rabbit

BESTER DOKUMENTARFILM

American Factory

BESTE KURZ-DOKUMENTATION

Learning to Skateboard in a Warzone

KURZFILM – LIVE ACTION

The Neighbors’ Window

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Parasite

BESTE KAMERAFÜHRUNG

1917

BESTES SZENENBILD

Once Upon a Time… in Hollywood

BESTES KOSTÜMDESIGN

Little Women

BESTER SCHNITT

Ford v Ferrar

BESTE MASKE

Bombshell

BESTE ORIGINAL-FILMMUSIK

Joker

BESTER ORIGINAL-SONG

“I’m Gonna Love Me Again” – Rocketman

VISUELLE EFFEKTE

1917

TON-MISCHUNG

1917

TON-SCHNITT

Ford v Ferrari

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos