Oscars 2020: Ehrung von Kobe Bryant?

Der auf tragische Weise verstorbene Kobe Bryant wird angeblich bei den anstehenden Oscar-Verleihung geehrt. Das zumindest berichtet „E! News“, allerdings ohne konkrete Details zu nennen.

Die Academy selbst ließ am Tag des Unglückes verlauten: „Sie zweifelten an, dass es ein Kind in der NBA schaffen könnte und er hat ihnen das Gegenteil bewiesen. Sie zweifelten, dass er die Meisterschaft gewinnen würde und er hat ihnen das Gegenteil bewiesen. Sie zweifelten, dass er Filme machen und einen Oscar gewinnen könnte. Wie alle großen Künstler hat Kobe Bryant den Zweiflern das Gegenteil bewiesen. Ruhe in Frieden!“

2018 hat Kobe Bryant übrigens für seinen Kurzfilm den Oscar gewonnen.

