Oscars 2020: Steve Martin und Chris Rock kritisieren die Academy

Steve Martin und Chris Rock haben vorgestern Abend (09.02.) bei den Oscars die Show eröffnet und die Gelegenheit genutzt, um die Academy zu kritisieren.

Wie in etlichen „Twitter“-Videos zu sehen ist, sagte Rock zu seinem Kollegen: „Dieses Jahr sind so viele großartige Regisseure nominiert.“ Woraufhin Martin sagte: „Ich weiß nicht so recht Chris, ich finde, irgendetwas fehlt dieses Jahr auf dieser Liste.“ Und Rock erwiderte: „Vaginas?“

Doch nicht nur die fehlenden Nominierungen von Frauen haben die beiden Schauspieler angeprangert. Martin meinte weiter: „Weißt du Chris, die Oscars haben sich den letzten 92 Jahren sehr viel verändert. (…) 1929 gab es keine farbigen Nominierten.“ Woraufhin Rock erwiderte: „Und in 2020 haben wir einen.“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos