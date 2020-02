Oscars 2020: Was steckt in der begehrten Goodie-Bag?

Bei der Oscar-Verleihung am Sonntag (09.02.) dürfen sich nicht nur die Gewinner freuen, sondern auch die Verlierer. Auf 24 der Nominierten wartet nämlich eine üppige Geschenktasche, die begehrte Goodie Bag, gefüllt mit luxuriösen Highlights.

Wie das Magazin „Forbes“ berichtet, wird die Tasche in diesem Jahr Geschenke im Wert von rund 195.000 Euro beinhalten. Dazu gehört zum Beispiel ein Gutschein für eine zwölftägige Luxus-Kreuzfahrt im Wert von rund 68.000 Euro, wahlweise in die Antarktis oder ans Mittelmeer. Auch ein Kurzurlaub in ein spanisches Luxushotel, das früher mal ein Leuchtturm war, ist möglich. Außerdem enthalten sind Gutscheine für kosmetische Behandlungen oder Verjüngungsmaßnahmen im Wert von rund 22.000 Euro. Es gibt aber auch günstigere Geschenke, wie zum Beispiel ein Meditationsstirnband mit Gehirnwellenerkennung, Badezusätze oder eine Zweier-Packung dunkle Schokolade.

Üblicherweise werden die Geschenktaschen an alle 25 Nominierten in den Darsteller-Kategorien und der Regie-Sparte verteilt. Wie die „Gala“ berichtete, werden es in diesem Jahr aber nur 24 sein, da Scarlett Johansson sowohl in der Sparte „beste Hauptdarstellerin“, als auch „beste Nebendarstellerin“ nominiert ist.

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos