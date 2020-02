Ozzy Osbourne: Deswegen hat er nie mit Elton John gefeiert

Für einen Song auf seinem aktuellen Album “Ordinary Man“ hat sich Ozzy Osbourne mit seinem guten Freund Elton John zusammengetan. Das ist die allererste Zusammenarbeit der beiden Musiker gewesen, obwohl sie sich schon so lange kannten.

Auf die Frage von „NME“, warum Osbourne und John nie miteinander gefeiert haben, obwohl sie schon so lange Freunde sind, sagte der 71-Jährige: „Ich glaube nicht, dass wir es bis in die 90er geschafft hätten, wenn wir das getan hätten. Ich weiß noch, als Sharon mich mal vor Jahren zu einem Konzert von ihm mitnahm. Seine gesamte Garderobe sah aus wie eine Bar mit jedem Schnaps, den man sich vorstellen kann. Er machte so locker sieben Shows am Stück. Ich fragte ihn ‚Wie zur Hölle kannst du weiter singen?‘ Wenn ich nur an Kokain gedacht hätte, wäre meine Stimme direkt verloren gegangen.“

Elton John hat Ozzy Osbourne übrigens im letzten Jahr bei seinen Gesundheitsproblemen beigestanden.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos