Ozzy Osbourne: Exklusives Tattoo- und Prelistening-Event

Ozzy Osbourne hat sich für die Veröffentlichung seines neuen Albums „Ordinary Man“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Am Vorabend (20.02.) wird in mehr als 50 Städten weltweit das bis dato größte Tattoo-Event und Album-Prelistening der Geschichte über die Bühne gehen. Und auch Berlin macht mit und zwar das Bläckfisk Tattoo Co., berichtet „Sony Music“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels: „Teilnehmende Fans werden nicht nur die Möglichkeit haben, vorab in ‚Ordinary Man‘ reinzuhören, sondern sie gehören darüber hinaus auch noch zu denjenigen, die sich ein exklusives Ozzy-Tattoo stechen lassen können.“ Weitere Infos gibt es unter „tattoo.ozzy.com“.

Und hier die Adresse des Berliner Studios:

Bläckfisk Tattoo Co.

Reichenberger Str. 133

10999 Berlin-Kreuzberg

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss