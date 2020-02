Ozzy Osbourne: „Ich kann nicht in Rente gehen“

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme denkt Ozzy Osbourne noch lange nicht daran, in Rente zu gehen.

Gegenüber „iHeart Radio“ meinte der 71-Jährige dazu: „Ich kann mich davon nicht aufhalten lassen. Im letzten Jahr hat mich das alles eingeholt. Staphylokokkeninfektion in der Hand, dann hatte ich Lungenentzündung, dann bin ich gestürzt, dann wurde ich operiert. Es war einfach eine verdammte Hölle. Ich habe für all die Jahre bezahlt, in denen ich damit davongekommen bin.“ Deswegen fügte der Sänger noch hinzu: „Ich habe darüber [über eine Rente] nachgedacht. Manchmal habe ich so verrückte Gedanken. Ich kann nicht in Rente gehen. Ich liebe euch, Leute!“

Stattdessen plan Ozzy Osbourne sogar schon nächsten Monat ein weiteres Album mit Andrew Watt zu machen, der seine aktuelle Platte „Ordinary Man“ produzierte.

Foto: (c) Sony Music / Mark Weiss