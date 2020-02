Ozzy Osbourne sagt Tour ab

Kaum hat Ozzy Osbourne seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht, muss er aufgrund von gesundheitlichen Problemen seine „No More Tours 2“-Auftritte in Nordamerika absagen.

In einem Statement auf seiner Website „ozzy.com“ schrieb der 71-Jährige: „Ich muss mich weiter von verschiedenen gesundheitlichen Problemen erholen, mit denen ich im vergangenen Jahr zu tun hatte.“ Er würde aber noch einige Termine für sein neues Album „Ordinary Man“, das am 21. Februar erscheint, wahrnehmen, bevor er sich dann zur Behandlung nach Europa begebe. Weiter heißt es darin: „Ich bin so dankbar, dass alle geduldig waren, weil ich ein beschissenes Jahr hatte. Leider kann ich erst im April zur Behandlung in die Schweiz und die Behandlung dauert sechs bis acht Wochen.“ Er wolle aber keine Tour anfangen und dann Shows in letzter Minute absagen, da dies für die Fans einfach nicht fair wäre.

Leute, die bereits Tickets gekauft haben, bekommen übrigens ihr Geld zurückerstattet. Außerdem sollen sie bei der nächsten Tour die Möglichkeit haben, sich als erste neue Karten zu sichern.

Foto: (c) Landmark / PR Photos