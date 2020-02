Ozzy Osbourne und das lebensrettende Album

Für Ozzy Osbourne hat sich die Arbeit an seiner aktuellen Platte „Ordinary Man“ als echte Lebensrettung herausgestellt. Die Musik hat dem Rocker nämlich einen neuen Lebensgrund gegeben, als er in der letzten Zeit mit so vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Der „Sun“ sagte der 71-Jährige dazu: „[Produzent] Andrew [Watt] sagte zu mir: ‚Warum machst du nicht ein Album?‘ Und ich meinte: ‚Ja, ok, das würde mir nichts ausmachen.‘ Andrew hat mich aus dem Haus rausgeholt. (…) Er hat mich dazu gebracht, etwas zu tun, was ich liebe und die Platte ist sehr schnell entstanden.“

Trotz seiner positiven Erfahrungen ist Ozzy Osbourne von der aktuellen Situation der Musikindustrie enttäuscht.

Foto: (c) jmx / PR Photos