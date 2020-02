Ozzy Osbourne und der wilde Drogen-Trip mit Lemmy Kilmister

Ozzy Osbourne hat definitiv ein wildes Leben geführt. Drogen, Alkohol und jede Menge Musik haben den Rocker durch die Jahre begleitet. Ein Erlebnis enthüllte der 71-Jährige jetzt im Interview „NME“. Mit dabei war kein Geringerer als „Motörhead“-Musiker Lemmy Kilmister. Osbourne erzählte über seine erste Solo-Tour: „Wir hatten ein paar Tage frei und deswegen fuhr ich zum Haus von Sharons Vater und Lemmy kam mit uns. Es war dann langsam an der Zeit wieder auf Tour zu gehen, aber ich hatte die gesamte Woche Koks genommen. Ich ging raus in den Garten, Lemmy kam auch raus und sein Gesicht war weißer als ein Geist. Er sah mich an und sagte ‚Verdammt man, ich hoffe ich sehe nicht so schlimm aus wie du‘. Wenn Lemmy Kilmister das zu dir sagt, musst du schon verdammt beschissen aussehen. Ich meinte dann ’sag die Auftritte ab.‘“

Der Tod seines Kollegen hat ihn dementsprechend sehr getroffen. Er sagte weiter: „Es hat mir richtig weh getan. Er war ein guter Mann. Ich habe ihn an dem Tag, als er gestorben ist, angerufen. Sharon und ich wollten zu seinem Appartement gehen, also riefen wir bei ihm an, und ich weiß nicht, wer da abgehoben hat, ich wollte nur, dass sie mir sagen, dass ich rüberkommen kann. Beim dritten oder vierten Anruf sagten sie mir dann: ‚Er ist von uns gegangen.‘“

Lemmy Kilmister ist kurz nach seinem Geburtstag, am 28. Dezember 2015 gestorben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos