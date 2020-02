Ozzy und Sharon Osbourne: Verliebter denn je

In schlechten Zeiten weiß man oft erst, was man aneinander hat: So ergeht es auch Ozzy Osbourne. Seit bei dem Rocker Parkinson diagnostiziert wurde und er mit noch anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, stehen er und Sharon sich näher als je zuvor.

Der „Sun“ sagte er: „Arme, alte Sharon ist eine Mutter, ein Vater, alles. Sie arbeitet ununterbrochen. Aber unsere Beziehung ist besser als je zuvor. Ich bin so verliebt in sie und sie ist so verliebt in mich. Sie ist fantastisch und sie sieht wirklich gut aus.“

Vor drei Jahren sah das noch ganz anders aus. Da kam heraus, dass Ozzy seine Sharon mehrfach betrogen hatte.

