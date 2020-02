Pamela Anderson: „Ich bin keine gute Ehefrau“

Ehe Nummer fünf krachend gescheitert – und das in nur zwölf Tagen. Pamela Anderson scheint einfach kein Glück in der Liebe zu haben. Ob das an ihr selbst liegt?

Via „Twitter“ schrieb sie: „Ich wollte eigentlich immer nur einmal verheiratet sein, will das nicht jeder? Ich habe eine wunderbare Familie, ich bin eine gute Mutter, nur keine gute Ehefrau – man kann ja nicht alles haben.“ Wenige Stunden später bekräftigte sie nochmals: „Ich bin keine leicht zu handhabende Frau.“ Einsicht ist ja bekanntlich der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung.

Die fünfte Ehe ging sie Anfang Januar sehr überraschend mit dem Filmregisseur Jon Peters ein.

