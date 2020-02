„Paramore“: Hayley Williams mit zweiter Singleauskopplung

Hayley Williams ist derzeit ja auf Solo-Pfaden unterwegs. Die „Paramore“-Frontfrau hat mit „Simmer“ ihre erste Single als Solo-Künstlerin präsentiert, den ersten Vorgeschmack auf ihr Solo-Debüt „Petals For Armor“. Dieses erscheint am 08. Mai.

Jetzt gibt es eine weitere Singleauskopplung – mit dazugehörigem Video. Der Track nennt sich „Leave It Alone“ und Fans können den Musikclip dazu auch auf dem „YouTube“-Kanal von Hayley Williams ansehen. In den Kommentaren heißt es zum Beispiel dazu: „Dieses Lied ist einfach so düster, skurril und wehmütig.“, und: „Dieses Lied ist wirklich scharf, ich mag es.“

„Paramore“ existieren übrigens weiterhin, nur im Moment pausiert die Band.

Foto: (c) PZ New York City Photography / PR Photos