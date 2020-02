Patricia Kelly bittet musikalisch um ein weiteres Jahr

Mit „One More Year” veröffentlicht Patricia Kelly im März (06.03.) ein sehr emotionales Album. Die Sängerin verlor in ganz jungen Jahren ihre Mutter an Brustkrebs. 2009 erhielt sie dieselbe Diagnose, weswegen sie Gott darum bat, ihr noch zehn weitere Jahre zu schenken, damit ihre beiden Söhne nicht dasselbe Schicksal ertragen müssen wie sie.

Laut „Universal Music“ erzählte die Sängerin weiter: „Ich bat Gott, mir noch zehn Jahre zu schenken, und bekam meinen Wunsch gewährt. Im August 2019 ist diese Zeit abgelaufen und mich beschäftigt die Frage: Habe ich nur die erbetenen Jahre bekommen oder geht es weiter? Ich habe noch so viel Feuer in mir, so viel zu geben – deshalb wünsche ich mir jetzt ein weiteres Jahr und werde nicht aufgeben. Dieses Album ist meine musikalische Bitte um One More Year [auf Deutsch: ein weiteres Jahr].“

Ende des Jahres kommt Patricia Kelly damit übrigens auch auf Tour. Hier die Termine:

08.10.2020 Halle, Steintor Varieté

09.10.2020 Berlin, Universität der Künste

10.10.2020 Kiel, Kieler Schloss

13.10.2020 Köln, Philharmonie

14.10.2020 Bochum, RuhrCongress

15.10.2020 Düsseldorf, Capitol Theater

24.10.2020 Wiesbaden, Kurhaus

26.10.2020 München, Circus Krone

28.10.2020 Wien, Stadthalle

23.11.2020 Hannover, Theater am Aegi

30.11.2020 Saarbrücken, CongressCentrum

01.12.2020 Stuttgart, Liederhalle

02.12.2020 Freiburg, Konzerthaus

17.12.2020 Lübeck, MuK

18.12.2020 Bremen, Die Glocke

19.12.2020 Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

