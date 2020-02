Patricia Kelly: Tour-Termine

Mit „Medicine“ hat Patricia Kelly Ende Januar den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „One More Year“ gegeben. Dieses erscheint am 06. März. Darin verarbeitet die Sängerin Themen, die sie in den vergangenen Lebensjahren stark bewegt haben. Und so entstanden Songs voller Liebe und Hoffnung. Und wie „Meistersinger Konzerte“ berichtet, geht Patricia Ende des Jahres damit auch auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets dafür sind bereits im Vorverkauf.

Und hier die Termine:

08.10.2020 Halle, Steintor Varieté

09.10.2020 Berlin, Universität der Künste

10.10.2020 Kiel, Kieler Schloss

13.10.2020 Köln, Philharmonie

14.10.2020 Bochum, RuhrCongress

15.10.2020 Düsseldorf, Capitol Theater

24.10.2020 Wiesbaden, Kurhaus

26.10.2020 München, Circus Krone

28.10.2020 Wien, Stadthalle

23.11.2020 Hannover, Theater am Aegi

30.11.2020 Saarbrücken, CongressCentrum

01.12.2020 Stuttgart, Liederhalle

02.12.2020 Freiburg, Konzerthaus

17.12.2020 Lübeck, MuK

18.12.2020 Bremen, Die Glocke

19.12.2020 Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

Foto: (c) Carsten Klick / VOX