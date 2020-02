Paul McCartney besuchte altes Haus nur für James Corden

Für „Carpool Karaoke” hat Paul McCartney gemeinsam mit Moderator James Corden sein altes Familienhaus in London besucht. Doch eigentlich hatte der Sänger das gar nicht vorgehabt.

Corden erzählte dem „New Yorker“: „Er meinte: ‚Ich war nicht mehr dort, seit ich 20 war. Das fühlt sich einfach komisch an.‘ Ich sagte: ‚Paul, dein einziger Job heute ist es, Spaß zu haben. Wenn es also irgendetwas gibt, was dir ein unwohles Gefühl gibt, dann machen wir es nicht.‘ Als wir vor seinem Haus standen, dachte ich: ‚Oh man, ich wünschte, wir hätte ein Code-Wort ausgemacht.‘“ Denn Corden war sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob McCartney ins Haus gehen will oder nicht.

Paul McCartney ist dann tatsächlich ausgestiegen, hat James Corden das Haus gezeigt und drinnen „When I’m 64“ zum Besten gegeben. Alles nachzuschauen auf dem „YouTube“-Channel der „Late Late Show“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos