„Pearl Jam“: Wieso man den Mond zum Hören des neuen Songs braucht

„Superblood Wolfmoon“ ist der zweite Song nach „Dance Of The Clairvoyants“ aus dem neuen Album „Gigaton“ von „Pearl Jam“, das am 20. März erscheinen wird. Wer schon mal reinhören will, muss aber erst einmal den Mond finden.

Den Song gibt’s aktuell nämlich nur für diejenigen, die sich eine webbasierte App unter moon.pearljam.com heruntergeladen haben. Da heißt es dann zur Begrüßung „Find the moon to hear new music“. Wie „musikexpress“ berichtet, erscheint nach Aktivierung der Erlaubnis, dass die App auf die Sensoren Eures Smartphones zugreifen darf, ein wackeliger Zielkreis, den man dann in Richtung Mond ausrichten soll. Wem das zu umständlich ist, der kann auch einfach noch warten, der Song wird bald auch auf den üblichen Wegen zu hören sein.

Anstelle des Monds tut es übrigens auch eine Deckenlampe. Man muss der App dann lediglich sagen, dass dies der Mond sei. Das funktioniert auch .

Foto: (c) Adam Bielawski / PR Photos