Pete Davidson: Rachefeldzug gegen Ariana Grande

Ariana Grande hat ihre vergangenen Beziehungen nicht nur sehr öffentlich in ihren Songs verarbeitet, sondern auch in Interviews darüber gesprochen. Deswegen findet Pete Davidson, ihr Ex-Verlobter, dass es völlig in Ordnung ist, wenn auch seine Meinung darüber in seinen Comedy-Shows öffentlich kundtut.

Deswegen sagte der 26-Jährige im „Netflix“-Special „Alive From New York“: „Ich wollte keine Witze darüber reißen, aber dann sagte ein Kumpel zu mir: ‚Ich habe vor kurzem gehört, dass Ariana sagte, sie hätte keine Ahnung gehabt, wer du bist und dass sie nur zur Ablenkung mit dir zusammen war.‘ Deswegen denke ich, dass ich das auch hier darf. Sie hat ihre Songs und zu und das ist, was ich habe. (…) Ihr werdet vielleicht sagen: ‚Pete, das ist nicht fair. (…) Doch wo hat sie ihre Meinung geäußert? Gegenüber ihren Freunden? Im Vertrauen ihres eigenen Hauses? Nein, sie hat es auf dem Cover der ‚Vogue‘ gesagt.’“

Pete Davidson hat übrigens vor kurzem auch verlauten lassen, dass seine Beziehung zu Ariana Grande durch den Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller zerbrochen ist.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos