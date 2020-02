Peter Maffay: „Erinnerungen 2″ erscheint im April

Auf Peter Maffays spannendem Sampler namens „Erinnerungen“ aus dem Jahr 2017 sind einige seiner stärksten Balladen. Für 100.000 verkaufte Einheiten gab es sogar Gold, berichtet „Schlagerprofis.de“. Und nimmt gibt es einen Nachfolger: „Erinnerungen 2 – Die stärksten Balladen“. Die Sammlung mit den gefühlvollsten Songs der deutschen Musiklegende wird also erweitert und das neue Album erscheint am 03. April. Das verkündet „jpc“ und veröffentlicht gleich die Tracklist dazu.

Das ist die Tracklist von „Erinnerungen 2 – Die stärksten Balladen“:

1. 1 Wir verschwinden

2. 2 100.000 Stunden

3. 3 Die Antwort

4. 4 Die Geister, die ich rief

5. 5 In dir ist immer noch ein Licht

6. 6 Sternenmeer

7. 7 Kopf hoch

8. 8 Weck mich nicht auf

9. 9 Spiel um deine Seele (Digitally Remastered)

10. 10 Frag nicht warum

11. 11 Glaub an mich (Version 2010)

12. 12 Der Strom der Zeit

13. 13 Hinter der Tür (Digitally Remastered 2006)

14. 14 Die Zeit hält nur in Träumen an (Song)

15. 15 Du hattest keine Tränen mehr

16. 16 Wo steht das geschrieben

17. 17 So schließt sich der Kreis

Foto. (c) Anders Ortner / PGM