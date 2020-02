Psicotrópicos Festival: Gegen Intoleranz, Homophobie und Rassismus

Vom 20. März bis zum 22. März findet dieses Jahr im Festsaal Kreuzberg in Berlin das alljährliche Psicotrópicos Festival statt, das sich mit aktuellen, relevanten und dringlichen Themen der (afro) brasilianischen Kultur und Gesellschaft befasst.

Wie „Bite It Promotion“ berichtet, ist dieses Jahr als Highlight der Auftritt von Oxa angekündigt, die Transgender-Künstlerin, die in Deutschland in der TV-Show „The Voice of Germany 2019“ für Aufsehen gesorgt hat. Zudem wird neben dem musikalischen Programm aber auch Workshops und Panels geboten. So gibt es dieses Jahr neun Projekte aus Brasilien, eines aus Spanien und eines aus Portugal, darunter zwei offizielle Plattenveröffentlichungen der neuen Alben der in Berlin lebenden Musiker Arruda und Emerson.

Weitere Infos gibt es unter „bossafm.com“, der Webseite der Organisatoren Bossa FM. Tickets können unter „https://tinyurl.com/wga3sab“ erworben werden.

Foto: (c) LooMee TV