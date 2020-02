„Queen“ covern „Led Zeppelin“-Hit „Whole Lotta Love“

„Queen“ haben bei ihrem Konzert am Montag (10.02.) in Neuseeland „Led Zeppelin“ eine große Ehre erwiesen: Wie der „Rolling Stone“ berichtete, performte die Band eine Coverversion des „Led Zeppelin“-Songs „Whole Lotta Love“. Doch nicht nur Frontmann Adam Lambert hatte Spaß dabei, auch Brian May griff beherzt in die Saiten und intonierte das berühmte Riff und die Slide-Guitar-Parts von Jimmy Page. May ist schon längere Zeit Fan von „Led Zeppelin“.

In einem Interview sprach er 2019 darüber, wie er die Band zum ersten Mal live gesehen hat. Er sagte: „Sie gaben fünf Shows im Lyceum Ballroom in London im Oktober 1969. Ich war da mit Roger Taylor. ‚Led Zeppelin‘ live zu sehen, war für uns so etwas wie eine schöne Qual, weil sie alles das schon waren, was wir sein wollten. Sie haben fast alles richtig gemacht. Das einzige, was sie nicht richtig gemacht haben, war, unserer Meinung nach, die harmonische und melodische Ebene – vor allem die Vocal- und Gitarren-Harmonien. Aber all diese Energie und die kompromisslose Gefahr war da. Ich denke wir waren davon sehr ergriffen und irgendwie auch neidisch darauf.“

Nach ihren Shows in Australien und Neuseeland kommen „Queen“ übrigens auch für zehn Show nach London.

Foto: (c) Warner Music