„Queen“ spielen Live-Aid-Konzert von 1985 nach

Beim „Fire Fight Australia“-Konzert, dessen Einnahmen den Opfern der Waldbrände in Australien zu Gute kommen, sorgten „Queen“ für eine Überraschung: Die Band spielte am Samstag (15.02.) zusammen mit Adam Lambert ihr 22-minütiges Live-Aid-Konzert von 1995 nach, wie einst mit Freddie Mercury. Bei „Ay-Oh“, einem Call-and-Response mit dem Publikum, wurde Freddie per Video eingespielt.

Auf „Instagram“ posteten die Bandmitglieder im Anschluss einige Fotos ihres Auftritts und baten außerdem darum, weitere zu spenden. In dem Post heißt es: „Ein paar Eindrücke einer unglaublichen Nacht! Danke! Bitte spendet weiter über: https://firefightaustralia.com“

Folgende Songs performte die Band in Syndey: „Bohemian Rhapsody“, „Radio Ga-Ga“, „Ay-Oh“, „Hammer To Fall“, „Crazy Little Thing Called Love“, „We Will Rock You“ und „We are the Champions“, genau wie 1985.

Foto: (c) PRN / PR Photos