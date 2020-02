“Rage Against the Machine”: Exklusives Konzert in Deutschland und Österreich

Tolle Neuigkeiten für alle „Rage Against the Machine“-Fans: Die Band aus Los Angeles hat sich ja bereits Ende letzten Jahres wieder zusammengefunden und jetzt sogar eine Welttournee angekündigt. Im Rahmen dessen kommen sie auch in den deutschsprachigen Raum, allerdings nur für jeweils ein exklusives Konzert in Deutschland und Österreich.

Wie ihrer Webseite „tour.ratm.com“ zu entnehmen ist, treten “Rage Against the Machine” am 06. September beim Lollapalooza in Berlin auf und am 12. September in der Wiener Stadthalle. Der Kartenvorverkauf beginnt demnach am Donnertag (13.02.) um 11 Uhr.

Übrigens: „Rage Against The Machine“ hatten sich ursprünglich 2000 aufgelöst.

Foto: (c) Sony Music / BMG