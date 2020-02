Rea Garvey verspricht bald große Neuigkeiten

Rea Garvey ist in den letzten Wochen kaum in den sozialen Medien aktiv gewesen. Und das hatte offenbar seinen Grund. Denn jetzt schrieb der Sänger neben einem Selfie, das ihn eingemummelt an der irischen Küste zeigt: „Ich war das Wochenende in Irland und bin dort auf Hurrikane Ciara getroffen. Ich den letzten Wochen bin ich ruhig gewesen, aber ich werde schon bald mit großen Neuigkeiten zurückkehren!“

Für weitere Infos müssen sich seine Fans wohl noch gedulden.

Tour-Ankündigung kann es nicht, denn die Termine für 2020 stehen bereits fest. Hier sind sie:

30.03. Innsbruck, Music Hall

31.03. Graz, Orpheum

02.04. Linz, Posthof

03.04. Wien, Ottakringer Brauerei

Foto: (c) MG RTL D / Markus Hertrich