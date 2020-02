Rhys Lewis kündigt sein Debüt an

Rhys Lewis gibt sich musikalisch die Ehre: Am 24. April veröffentlicht der britische Sänger sein Debütalbum mit dem Titel „Things I Chose To Remember“, berichtet „Universal Music“. Darauf finden sich elf Tracks inklusive der bereits erschienenen Singles “What If”, “Be Your Man” und “When Was The Last Time?”. Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Das gesamte Werk überzeugt mit seiner emotionalen Stärke und gefühlvollen Texten. Es wurde auf analogem Tonband aufgenommen, weshalb es wie eine musikalische Reise in die 80er-Jahre wirkt.“

Hier die komplette Tracklist:

1. Better Than Today

2. No Right To Love You

3. When Was The Last Time?

4. Under The Sun

5. What If

6. Lonely Place

7. Good People

8. Some Days

9. Be Your Man

10. Hold On To Happiness

11. What Wild Things Were

Foto: (c) LooMee TV