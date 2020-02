Rick Moranis: Kino-Comeback nach 23 Jahren

Rick Moranis kehrt nach über zwei Jahrzehnten zurück auf die Kinoleinwand.

Wie „Deadline“ berichtet, wird Moranis in der Fortsetzung der Kultkomödie „Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft“ von 1989 seine Rolle als Wayne Szalinski wieder aufnehmen. Die Fortsetzung stellt den erwachsenen Sohn von Szalinski in den Mittelpunkt. Dieser gerät, 30 Jahre, nachdem sein Vater aus Versehen seine Geschwister geschrumpft hat, nun in das gleiche Dilemma, als er seine eigenen Kinder schrumpft. Die Rolle des Sohnes übernimmt Josh Gad.

Für Rick Moranis wird es das erste Mal seit 22 Jahren sein, dass er wieder vor eine Filmkamera tritt. Zuletzt war er 1997 in „Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft“ zu sehen. Nach dem Tod seiner Frau Ann im Jahr 1991 zog er sich immer mehr aus dem Filmgeschäft zurück, um sich um seine beiden Kinder Mitchell und Rachel zu kümmern.

