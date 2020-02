Rihanna erhält ganz besonderen Preis

Schonmal vom Image Award gehört? Nein? Dann wird es höchste Zeit, denn der Preis wird alljährlich von der National Association for the Advancement of Colored People verliehen. Das heißt: Bei dieser Verleihung werden besondere Leistungen von Afroamerikanern geehrt. Die Kategorien reichen von Film und Fernsehen über Musik bis hin zur Literatur.

Am 22. Februar finden in diesem Jahr die 51. Image Awards statt. Mit von der Partie ist dann übrigens Rihanna. Die Sängerin wird den President’s-Preis erhalten, also einen ganz besonderen Preis. Via „Instagram“ schrieb die 31-Jährige: „Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich den President’s Award als Auszeichnung für meine außerordentlichen Leistungen und besonderen Dienste für unsere Gemeinschaft erhalten werde.“

Rihanna erhält diesen Preis zurecht. Alles, was die Frau aus Barbados anfasst, wird zu Gold: Musik, Parfum, Mode und inzwischen auch Dessous.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos