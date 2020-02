Rihanna und A$AP Rocky: Beziehung nur körperlicher Natur?

Scheinbar läuft tatsächlich was zwischen Rihanna und A$AP Rocky. Die beiden Musiker verbrachten jetzt zeitgleich ein paar Tage in New York – in einem gemeinsamen Hotelzimmer.

Ein Insider verriet gegenüber „The Sun“: „Sie teilten sich während der Reise eine Hotelsuite.“ RiRi scheint also nicht allzu lange um die gescheiterte Beziehung mit Milliardär Hassan Jameel zu trauern. Allerdings ist die frische Beziehung zu A$AP wohl lediglich körperlicher Natur. Die Quelle ergänzte: „Das Ganze ist eher ungezwungen. Sie freuen sich einfach über die Gesellschaft des anderen.“

Seitdem Rihanna Single ist, gibt es regelmäßig Gerüchte um irgendwelche Liebeleien. Auch Drake wurde schon mit ihr in Verbindung gebracht – wieder.

