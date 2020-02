Rita Ora will ihre verletzliche Seite zeigen

Rita Ora ist bereit, sich mehr zu öffnen und verletzlich zu sein. Ihre sensible Seite hatte die Sängerin bisher nämlich immer versteckt, wie sie dem „Love Magazine“ erzählte.

Wörtlich sagte Ora: „Die Menschen sehen die arbeitssüchtige, willensstarke, dickhäutige Frau in ihren Zwanzigern. Aber es gibt noch eine andere Seite an mir, eine, die verletzlich, sensibel und ziemlich emotional ist. Meine Musik ist, was sie ist und schafft das, was sie geschafft hat – glücklicherweise – und ich musste diese Seite im professionellen Bereich nie wirklich zeigen. Tatsache ist, dass ich sie sogar absichtlich versteckt habe. Aber vielleicht bin ich jetzt bereit dafür. Fühlt man sich so, wenn man erwachsen wird?“

Ob Rafferty Law ihre sensible Seite kennt? Mit ihm soll Rita Ora aktuell zusammen sein.

Foto: (c) Landmark / PR Photos