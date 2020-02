Robbie Williams: Erstes Video mit Sohn Beau

Robbie Williams und seine Frau Ayda Field sind vor kurzem ganz überraschend zum vierten Mal Eltern geworden.

Und jetzt gibt es das erste Papa-Sohn-Bild oder besser gesagt Video. Die Schauspielerin veröffentlichte auf ihrem „Instagram“-Account einen Clip, in dem Williams den kleinen Beau liebevoll im Arm schaukelt. Dazu schrieb sie auf Englisch: „A Beau-tiful Moment.“ Field spielt damit kreativ auf den Namen ihres neuesten Nachwuchses an. Auf Deutsch heißt das so viel wie „ein wundervoller Moment“.

Beau Benedict Enthoven Williams kam übrigens, wie auch seine Schwester Colette, mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt.

