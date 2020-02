Roger Waters schimpft auf Trump

Roger Waters hat erneut deutliche Worte gegen Donald Trump gefunden. Der „Pink Floyd“-Musiker ist ein entschiedener Gegner des US-Präsidenten und er greift ihn bei einer Vorstellung seines Films „Us + Them“ erneut an.

Laut dem „Rolling Stone“ sagte er: „Wir leben hier in der Hölle der Idioten. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht das Paradies für Idioten, es ist die Hölle der Idioten. Der große Kampf ist der Kampf zwischen Propaganda und Liebe. Und die Propaganda gewinnt. Traurigerweise werden die Hebel der Propaganda-Maschine von Menschen betätigt, die verdammt krank sind. Das sind kranke, soziopathische Arschlöcher, alle von denen, jeder Einzelne.“ Und damit nicht genug: Waters holte auch direkt zum Schlag gegen den US-Präsidenten aus. Er sagte: „Trump hat in allem versagt, was er in seinem Leben gemacht hat, außer der größte Tyrann, Massenmörder und Massenvernichter von allem zu sein, was wir lieben und wertschätzen zu werden. Nur, weil er die Macht dazu hat.“

Bereits in den Jahren zuvor hatte Roger Waters immer wieder laut und vor allem sehr deutlich seine Meinung zu Donald Trump verkündet und ihn beispielsweise als „Bawag“ bezeichnet, eine schottische Beleidigung für Schwachkopf.

