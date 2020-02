„Royal Republic“: „Tanzbare Beats waren schon immer Teil unserer DNA“

Das aktuellen und vierten Album „Club Majesty“ von „Royal Republic“ hat deutlich mehr Discosound, als die Vorgänger. Wann sie sich dazu entschieden haben, das verriet Hannes Irengard, Sänger, Gitarrist und Mitbegründer der schwedischen Rockband, im Interview mit „hunderttausend.de“.

Er sagte: „Ich würde sagen das hat sich seit dem allerersten Album ‚We are the Royal‘ entwickelt. Denk nur mal an Stücke wie ‚Tommy-Gun‘ oder ‚Full Steam‘. Die tanzbaren Beats waren schon immer da und Teil unserer DNA. Ich glaube, dieses Mal haben wir einfach noch ein bisschen mehr losgelassen und sind mit dem Flow gegangen. Und das ist es auch, was es so toll macht in dieser Band zu sein: Man weiß nie genau, was passieren wird. Ich bin wirklich stolz darauf und ich finde es auch mutig, um ehrlich zu sein. Viele Künstler oder Bands haben irgendwann das Gefühl zu alt zu werden und trauen sich dann nicht, da wieder rauszukommen. Ich bin stolz darauf, dass wir den Mut haben, das zu tun, worauf wir Lust haben. Wir werden immer eine Rockband sein. Wir werden immer rocken, wir werden immer elektrische, verzerrte Gitarren spielen und es wird immer Rock’n’Roll bleiben. Aber davon ausgehend kann man so viel mehr machen und wer weiß, was als nächstes passiert. Das ist aufregend.“

Diese Jahr kommen „Royal Republic“ übrigens auch für einige Konzerte in den deutschsprachigen Raum.

