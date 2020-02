„Royal Republic“: „Wir freuen uns über Teenies und über Rentner“

Manchmal wird die Musik der schwedischen Rockband „Royal Republic“ auch als „Teenie Musik“ bezeichnet. Wie er das sieht, das erklärte Hannes Irengard, Sänger, Gitarrist und Mitbegründer der schwedischen Rockband, im Interview mit „hunderttausend.de“.

Er sagte: „Was bedeutet das überhaupt? Musik für junge Leute? Für Kinder? Kinder brauchen auch Musik, oder? Dann ist das doch eine gute Sache. Aber ich muss dem ja nicht unbedingt zustimmen. Was uns auf Tour immer auffällt, ist, dass man im Publikum tatsächlich Leute im Alter von sieben oder acht bis zu 75 oder 80 Jahren sieht. Und das ist wirklich cool. Wir haben Mädchen und Jungs, die super schick und super hip aussehen, und dann haben wir Biker mit Harley-T-Shirts, und wir haben Metalheads und Popmusik-Nerds und wir haben sie alle. Das ist doch das Beste, was sich eine Band erhoffen kann. (…) Also, wenn wir Leute mit unterschiedlichen T-Shirts am selben Ort haben, die eine gute Zeit miteinander verbringen, dann ist das der Hammer. Ich freue mich über die Teenies! Aber ich freue mich natürlich auch über die Rentner.“

Diese Jahr kommen „Royal Republic“ übrigens auch für einige Konzerte in den deutschsprachigen Raum.

Foto: (c) radim rotek / PR Photos