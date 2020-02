Sam Smith: „Seid bereit für Freitag!“

Am Freitag (14.02.) bringt Sam Smith seine neue Single „To Die For“ heraus und nicht nur die Fans sind deswegen komplett aus dem Häuschen. Auch der Sänger selbst kann es gar nicht mehr erwarten.

Auf „Instagram“ postete er ein Foto von sich im Pub, auf dem er seine rechte Hand an seinem Bierglas hat und seine linke an seiner linken Brust. Dazu schrieb Smith: „Ich und meine linke Brust sind so glücklich, wieder zu Hause in London zu sein. Seid bereit für Freitag!“

Sam Smith hatte zuletzt im Sommer 2019 seine Single „How Do You Sleep?“ herausgebracht.

