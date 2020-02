Sam Smith und die emotionale Scheiße

Was ist nur bei Sam Smith los?

Der Sänger verwirrt und besorgt aktuell seine Fans auf „Instagram“. Auf seiner Seite des Online-Dienstes postete er nämlich ein Foto, auf dem er mit einem Kaffeebecher in der Hand dasitzt, das Gesicht ganz erledigt in seine Hand stützt. Dazu schrieb er: „Diese Scheiße wird sehr bald emotional werden.“ Weitere Erklärungen gab Smith nicht, dementsprechend finden sich in den Kommentaren seiner Fans Aussagen wie: „Oh mein Gott, ich bin schon ein emotionales Wrack, aber für dich werde ich ein noch größeres emotionales Wrack.“ Und: „Ich bin bereit zu weinen!“

Ob Sam Smith damit auf neue Musik von ihm hindeutet? In der letzten Zeit hat er ja immer mal wieder anklingen lassen, dass er dementsprechendes in petto hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos