Samu Haber über finale „Sunrise Avenue“-Show: „Ich kann es nicht erwarten“

Samu Haber kann gar nicht glauben, dass so viele Fans mit ihm das letzte Kapitel von „Sunrise Avenue“ feiern wollen.

Auf „Instagram“ schrieb der Frontmann deswegen ganz ungläubig: „Sind am Planen der Sommer-Shows. Es fühlt sich so unreal an, sowie auch die Tatsache, dass mehr als 300.000 Menschen das Finale dieser wunderbar großartigen Reise feiern wollen. Wenn mir jemand vor 18 Jahren gesagt hätte, was mit ‚Sunrise Avenue‘ alles passieren würde, dann hätte ich gesagt: ‚Das klingt wie ein toller Film, aber ein bisschen zu gut und verrückt, um wahr zu sein.‘ Und wir haben immer noch den finalen Höhepunkt vor uns. Ich kann es nicht erwarten. Einen Million Umarmungen an euch für alles, was ihr uns gegeben und für uns auf diesem Weg getan habt. Ich kann es nicht begreifen.“

Und hier alle Termine von „Sunrise Avenue“, inklusive der Zusatzshows:

03.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Germany

04.06.2020 Leipzig Arena, Leipzig, Germany

05.06.2020 Barclaycard Arena, Hamburg, Germany

23.06.2020 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

25.06.2020 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

27.06.2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena

03.07.2020 Zürich (CH), Hallenstadion

04.07.2020 Zürich (CH), Hallenstadion

24.07.2020 Wien (At), Stadthalle,

25.07.2020 München, Olympiahalle

26.07.2020 München, Olympiahalle

30.07.2020 Hannover, TUI Arena

31.07.2020 Düsseldorf, ISS DOME

01.08.2020 Köln, Lanxess Arena

Foto: (c) Universal Music