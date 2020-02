Samu Haber und sein Rückzugsort

Im Fitnessstudio wird Samu Haber anscheinend ziemlich gefordert und getriezt.

Doch glücklicherweise gibt es dort einen Ort, an dem er sich zurückziehen kann – die Toilette. In seiner „Instagram Story“ postete der „Sunrise Avenue“-Frontmann ein Foto, auf dem er vor der Toilettentür sitzt und etwas verzweifelt in die Kamera schaut. Dazu schrieb er: „Es gibt einen Raum im Hipko Salit-Studio, an dem mir niemand blöd kommt oder mich blamiert.“

Alles nur ein Scherz natürlich. Ende letzten Jahres hat sich Samu Haber bei seinem Trainer noch bedankt.

Foto: (c) Universal Music