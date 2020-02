Sarah Connor: Doppel-Platin für „Herz Kraft Werke“

Große Freude bei Sarah Connor!

„Herz Kraft Werke“, ihr neuntes Studioalbum und ihr zweites in deutscher Sprache, hat einen weiteren riesigen Erfolg eingefahren: Bereits im September 2019 wurde „Herz Kraft Werke“ ja in der Schweiz und im Oktober 2019 in Österreich jeweils mit einer Platin-Schallplatte für über 20.000 bzw. 15.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnet. Und jetzt im Februar folgte eine doppelte Platin-Schallplatte in Deutschland für über 400.000 verkaufte Einheiten. Das berichtet „Schlagerprofis.de“.

Sarah Connor sucht derzeit übrigens Geschichten ihrer Fans.

Foto: (c) PGM / Nina Kuhn