Sasha: „Blick hinter die Kulissen gefällig?“

Bei Sasha wird es jetzt persönlich: Der Sänger erlaubt seinen Fans, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Im Herbst gibt er in Hamburg drei neue Shows, in denen er Anekdoten aus seinem Leben erzählt und natürlich auch Musik spielt.

Auf „Instagram“ kündigte er dazu an: „Blick hinter die Kulissen gefällig? In meinem Leben sind echt schon ganz schön ungewöhnliche Dinge passiert – manche lustig, manche nachdenklich. Vieles hat mit Musik zu tun. Immer wieder fragt ihr mich nach der Zeit vor dem Durchbruch, nach Ups, Downs und allem dazwischen. Ganz lange überlege ich deswegen schon, wie man eine Gelegenheit schaffen kann, das alles mal persönlich rüberzubringen. Interviews führe ich ja echt schon genug und glaubt mir: Das muss man live gehört haben. Genau deswegen lade ich euch im Oktober zu drei ganz besonderen Terminen (6., 7. und 8. Oktober) in Schmidts Tivoli in Hamburg ein: Bei ‚Sasha – Die Show‘ (na, wer erinnert sich noch dran?) gibt es den Soundtrack meines Lebens auf die Ohren! Mit den Liedern, die meine wichtigsten Momente begleitet haben, geht’s auf eine Reise durch Genres und Anekdoten. Leute, damit wird für mich ein Traum wahr! Ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Abende und hoffe, dass wir uns da eine unvergessliche Zeit machen.“

Der Kartenvorverkauf startet übrigens am Montag (17.02.).

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music