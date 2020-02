Schauspieler Raphaël Coleman stirbt mit nur 25 Jahren

Schauspieler und Klimaaktivist Raphaël Coleman ist tot. Wie seine Mutter und sein Stiefvater in den sozialen Medien mitteilten, verstarb Coleman am Freitag (07.02.) im Alter von nur 25 Jahren beim Joggen auf einer seiner Reisen. Über Vorerkrankungen ist nichts bekannt.

Seine Mutter Liz Jensen schrieb via „Twitter“: „Ruhe in Frieden, mein geliebter Sohn Raphaël Coleman, alias Iggy Fox. Er starb, als er tat, was er liebte und für die wichtigste Sache überhaupt arbeitete. Seine Familie könnte nicht stolzer sein. Feiern wir alles, was er in seinem kurzen Leben erreicht hat, und pflegen wir, was er hinterlassen hat.“ Sein Stiefvater schrieb auf „Facebook“: „Raph war nicht mein Kind, obwohl ich ihm nahestand. Aber ich kann es fühlen. Ich sehe es in den Augen seiner Mutter und ich höre es in ihrer Stimme, den unumkehrbaren Verlust des Kostbarsten im Leben.“

Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Eric im Film „Eine zauberhafte Nanny“ von 2005.