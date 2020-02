Selma Blair und die Sorge um ihre Zukunft

Eineinhalb Jahr ist es her, dass Selma Blair erstmals ihre Multiple Sklerose-Erkrankung öffentlich gemacht hat.

In einem Post auf „Instagram“ schreibt sie nun deutliche Worte über ihren Zustand, denn zu den körperlichen Beschwerden, kommen jetzt auch Psychische. Die Schauspielerin schrieb, es gebe während der schlimmsten Phasen der Multiplen Sklerose „kein glamouröses, hell gleißendes Licht“, stattdessen nur endlose Nächte, in denen sie wegen der Schmerzen wach liege. Wie auch in dem Moment, in dem sie diesen Text verfasst hat. Das zugehörige Bild zeigt, wie sich völlig erschöpft in sich gesackt ist. Weiter schrieb die 47-Jährige: „Ich fühle mich allein und verletzlich und habe Angst vor der Zukunft als allein erziehende Mutter.“ Aufgeben will sie jedoch nicht. Sie führt weiter aus: „Das wird mich nicht umbringen. Ich bin stark genug, mich davon nicht unterkriegen zu lassen (…). Ich werde mich wieder erholen.“

Bekannt wurde Selma Blair mit Blockbustern wie „Eiskalte Engel“ oder „Hellboy“.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos