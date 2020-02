Sharon Osbourne macht Schluss mit dem Haarefärben

Ihre weinroten Haare waren immer so etwas wie das Markenzeichen von Sharon Osbourne. Doch damit ist jetzt Schluss, die Frau von Ozzy Osbourne trägt ihre Haare jetzt in ihrem völlig natürlichen Look, nämlich in weiß.

Auf seinem „Instagram“-Account präsentierte Haar-Stylist Jack Martin stolz die Verwandlung seiner Kundin und bezeichnet den Tag als „großartigen Tag in meiner Karriere“. Er verriet auch, dass die 67-Jährige ihre Haare schon seit 18 Jahren einmal pro Woche gefärbt habe. Ihre Transformation habe sie schon länger geplant, sei aber immer daran gescheitert. Er schrieb weiter: „Jedes Mal, wenn sie es versucht, endet sie mit einer Katastrophe.“ Da musste professionelle Hilfe her, daher kam die Einladung von Jack Martin wohl gerade zur rechten Zeit. Er fügte noch hinzu: „Sharon hatte es sehr satt, sich einmal pro Woche die Haare zu färben.“

Die Verwandlung von weinrot ihr natürliches weiß habe lange gedauert, verriet der Frisör noch. Er schrieb: „Ich habe von Anfang bis Ende insgesamt 8 Stunden gebraucht. “ Der neue Look kann sich aber definitiv sehen lassen, wie die Fotos zeigen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos