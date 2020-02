Shawn Mendes und der abgefüllte Niall Horan

Shawn Mendes und Niall Horan sind gute Musiker, gute Freunde und scheinbar auch gute Trinker! Die beiden Kumpels feiern gerne zusammen und lassen es dabei offenbar immer mal wieder ordentlich krachen. Schon auf der Aftershow-Party der Grammys zeigten Mendes und Horan ihr Partygesicht, als sie losgelöst auf Tischen tanzten. Und auch die letzte gemeinsame Feier artete aus.

Laut „Bravo“ erzählte das ehemalige „One Direction“-Mitglied: „Als Shawn mich dazu aufforderte, noch einen Shot mit ihm zu trinken, meinte ich, dass wir erst vor fünf Minuten den letzten getrunken haben. Das half jedoch nichts. Am Ende hatten wir dann sechs, sieben Shots – und das innerhalb einer Stunde.“ Die beiden scheinen also ganz schön was zu vertragen – sehr zum Leidwesen von Horan.

Bei der Tischtanz-Einlage war übrigens auch Camila Cabello dabei.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos