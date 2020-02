Sibbi von „Itchy“: „Die deutsche Sprache verzeiht nichts“

Am Freitag (07.02.) bringen „Itchy“ ihr achtes Album auf den Markt, das erste in der Bandgeschichte, das in deutscher Sprache aufgenommen wurde.

Inwiefern das Texten auf Deutsch etwas verändert hat, dazu sagte Sänger Sebastian Hafner aka Sibbi im Interview mit „tonspion.de“: „Es verändert eigentlich alles, weil man merkt, das die englische Sprache weicher ist und man anders ans Musikalische herangehen muss. Aber auch textlich öffnen sich viele neue Türen. Man merkt schnell, dass man sich nicht mehr hinter irgendwelchen Plattitüden verstecken kann. Im Englischen kann es schon mal einen Füllersatz geben, der nicht konkret etwas anspricht. Uns waren gute Texte zwar immer wichtig, aber die deutsche Sprache verzeiht nichts. Da muss man drauf achten, dass man mit jeder Zeile irgendwas Wichtiges zum Song beiträgt.“

Außerdem erklärte der Musiker, dass in der deutschen Sprache textlich mehr Spielraum gibt: „Man kann sich halt nicht durch Plattitüden retten, daher dauert das Songschreiben einfach länger. Wir wollten Bilder zeichnen mit der Sprache, das macht dann etwas mit dem Zuhörer. Ich kenne es ja von mir selbst: Ich gröle englische Rocksongs Jahrzehnte lang lauthals mit, ohne zu wissen, worum es darin überhaupt geht.“

Foto: (c) LooMee TV