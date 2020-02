Sibbi von „Itchy“ und die Sache mit den deutschen Texten

Am Freitag (07.02.) brachten „Itchy“ ihr achtes Album auf den Markt, das erste in der Bandgeschichte, das in deutscher Sprache aufgenommen wurde. Das Texten war damit nicht einfacher, wie Sänger Sebastian Hafner aka Sibbi im Interview mit „tonspion.de“ verriet.

Er sagte: „Die Sache ist die: Wenn man nach 18 Jahren beim achten Album plötzlich auf Deutsch textet und singt, hat man nicht die Zeit, sich dorthin zu entwickeln. Man muss gleich mal eine ordentliche Qualität abliefern. Eine Band, die neu startet, kann sich erst noch finden, die kann auch das erste Album mal in den Sand setzen. Aber für uns als gestandene Band war der Druck ziemlich hoch. Und dem wollen wir ja gerecht werden. Es ist ein spannender Prozess, wenn man die eigene Musik plötzlich ganz anders wahrnimmt und über jede Zeile, jedes Wort drüber geht, um es perfekt zu machen.“

Ab Mitte März sind „Itchy“ übrigens auch auf Tour.

