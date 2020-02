Sibbi von „Itchy“: „Wir haben unseren alten Bandname gehasst“

Gestern (07.02.) kommt „Ja als ob“, das achte Album von „Itchy“, auf den Markt, das erste in der Bandgeschichte, das in deutscher Sprache aufgenommen wurde. Die Band hat schon vor zwei Jahren ihren Namen von „Itchy Poopzkid“ zu „Itchy“ geändert.

Auf die Frage, ob das nicht ein guter Zeitpunkt gewesen wäre, damals schon auf die deutsche Sprache zu wechseln, sagte Sänger Sebastian Hafner aka Sibbi im Interview mit „tonspion.de“ lachend: „Wir sind ein bisschen wechselfreudig. Das zeigt, dass es kein Masterplan war. Den Namen haben wir von Tag eins an gehasst. Wir haben ihn uns gegeben, das Plakat für die erste Show gedruckt. Am nächsten Tag hing das und wir dachten, dass der Name vielleicht doch nicht so geil ist. Dabei ist es dann 15 Jahre lang geblieben. Wir sind jetzt Mitte, Ende 30 und wollen noch lange Musik machen, deswegen haben wir den Namen abgelegt. Da war aber noch gar nicht absehbar, dass wir mal nicht mehr auf Englisch singen. Das hat sich später halt eher so ergeben.“

Das Texten in deutscher Sprache war deutlich schwieriger und hat die Band auch unter Druck gesetzt.

Foto: (c) LooMee TV